شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيماويات" يتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 7.5% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الكيماويات، قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 7.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.8%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 4.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.3%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 2.7%. كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 2.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.5%، فقطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، فيما تراجع وحيداً قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الكيماويات" يتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 7.5% خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.