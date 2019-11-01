شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-11-2019 بسوق العبور .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-11-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3.75-6.25 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.75 – 4.75 جنيه للكيلو.

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وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 8 - 10 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 2.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية بين 15 - 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيها.