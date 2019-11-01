شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أكثر من التوقعات في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف تتجاوز التوقعات في الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة من أدنى مستوياته في 50 عاماً.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 128 ألف وظيفة لسوق العمل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل مستوى 180 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول والمعدلة بالرفع.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد الوظائف التي أضافها أكبر اقتصاد في العالم في الشهر الماضي سجلت مستوى 90 ألف وظيفة.
وعلى صعيد معدل البطالة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، ارتفع عند مستوى 3.6% وفقاً للتوقعات، مقارنة بمستوى 3.5% في سبتمبر/أيلول وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 1969، أما على صعيد معدل المشاركة في العمل، فسجل ارتفاعاً طفيفاً في الشهر الماضي إلى 63.3%.
كانت هذه تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أكثر من التوقعات في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.