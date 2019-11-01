الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أكثر من التوقعات في أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف تتجاوز التوقعات في الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة من أدنى مستوياته في 50 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 128 ألف وظيفة لسوق العمل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل مستوى 180 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول والمعدلة بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد الوظائف التي أضافها أكبر اقتصاد في العالم في الشهر الماضي سجلت مستوى 90 ألف وظيفة.

وعلى صعيد معدل البطالة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، ارتفع عند مستوى 3.6% وفقاً للتوقعات، مقارنة بمستوى 3.5% في سبتمبر/أيلول وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 1969، أما على صعيد معدل المشاركة في العمل، فسجل ارتفاعاً طفيفاً في الشهر الماضي إلى 63.3%.