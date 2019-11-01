قطاع التصنيع الصيني يرتفع بأسرع وتيرة منذ 2017



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مؤسسة «إي إتش إس ماركت» للدراسات الاقتصادية، الجمعة، أن قطاع التصنيع في الصين سجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسرع وتيرة نمو له منذ مطلع عام 2017.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع بشكل غير متوقع من 51.4 نقطة في سبتمبر/أيلول، إلى 51.7 نقطة. وكان من المتوقع أن يتراجع المؤشر في أكتوبر/تشرين الأول إلى 51 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أعلى من خمسين نقطة إلى حدوث نمو في القطاع. وقال تشينج شينج زونج، الخبير الاقتصادي في مجموعة «سي إي بي إم» للدراسات الاقتصادية: «إذا استمر التحسن في حجم الطلب، بما في ذلك الطلب الناجم عن مشروعات البنية التحتية والصادرات، فإن قطاع التصنيع سيُـرسي بشكل تدريجي قاعدة للاستقرار».

غير أن البيانات الرسمية تشير إلى أن قطاع التصنيع سجل أكبر انكماش له منذ فبراير/شباط الماضي، وأن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض من 49.8 نقطة في سبتمبر/أيلول، إلى 49.3 نقطة في أكتوبر/تشرين أول.

ويقول المحلل الاقتصادي جوليان إيفانز بريتشارد، من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات الاقتصادية، إن هذا التباين بين البيانات الرسمية وغير الرسمية، بشأن مؤشر مديري المشتريات، يجعل من الصعب بشكل غير معتاد تقييم الأداء الاقتصادي في الصين في بداية الربع الأخير من العام.

وأظهر مؤشر مؤسسة «إي إتش إس ماركت»، زيادة في عدد الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة لها خلال 81 شهراً، مع زيادة طلبيات التصدير للمرة الأولى خلال خمسة أشهر. وفي ظل زيادة الطلب، قام المصنعون بزيادة حجم الإنتاج.