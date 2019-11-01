المصرية نعمت شفيق مرشحة لتولي منصب محافظ بنك إنجلترا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت المصرية نعمت شفيق النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا مرشحة من جانب الحكومة البريطانية لتولي منصب محافظ البنك المركزي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، الجمعة، نقلاً عن مصادر لم تسمها أن الحكومة لا ترى أنه من المناسب تعيين مسؤول جديد في منصب محافظ البنك المركزي قبيل الانتخابات العامة المقررة في الشهر المقبل، ومن المقرر أن يستقيل مارك كارني المحافظ الحالي لبنك إنجلترا من منصبه في 31 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي الوقت الحالي تشغل شفيق منصب مدير مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وفي حالة تعيينها في منصب رئاسة البنك فإنها ستكون أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وارتبطت عدة أسماء بمنصب محافظ البنك المركزي في إنجلترا ومن ضمنها نائب حاكم بن برودبنت وكبير الاقتصاديين أندي هالدان، إضافة إلى شخصيات خارجية مثل الاقتصاديين جيرارد ليون وهيلينا موريسي.