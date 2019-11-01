تباطؤ تدفقات المحافظ للأسواق الناشئة إلى 22.5 مليار دولار في أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد معهد التمويل الدولي إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي استمر فيه تأثر المستثمرين بالضبابية المرتبطة بتوترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار المعهد إلى أن التدفقات على الديون شكلت القدر الأكبر من المبلغ؛ إذ مثلت 21.3 مليار دولار من التدفقات.

وقال معهد التمويل: «نعتقد أن آفاق تدفقات الأسهم للأسواق الناشئة بخلاف الصين، تظل صعبة في ضوء المبالغ الكبيرة من الأموال التي ذهبت إلى الأسواق الناشئة بالفعل في السنوات القليلة الماضية».

وذكر معهد التمويل الدولي، الشهر الماضي، أن الأسواق الناشئة استقطبت تدفقات للمحافظ بقيمة 37.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، ومثلت الديون القدر الأكبر من تلك القيمة.