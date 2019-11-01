«جوجل» تستحوذ على «فيتبيت» مقابل 2.1 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ألفابيت»، الشركة الأم لـ «جوجل» رسمياً عن أنها ستستحوذ على شركة «فيتبيت» للتكنولوجيا، الأمر الذي يجعل شركة التكنولوجيا العملاقة منافساً شديداً لـ «أبل» في مجال الأجهزة القابلة للارتداء والتي تستخدم في تتبع اللياقة البدينة. وتقدر صفقة «فيتبيت» بنحو 2.1 مليار دولار.

وارتفع سهم «فيتبيت» بنسبة 16%، في حين ارتفعت أسهم «ألفابيت» بحوالي 0.8% بعد الإعلان عن الصفقة.

وستدفع «ألفابيت» 7.35 دولار للسهم الواحد نقداً لعملية الاستحواذ، ومن المتوقع أن تتم الصفقة في عام 2020.

وارتفع سهم «فيتبيت» بأكثر من 30% يوم الاثنين الماضي، على خلفية أنباء تشير إلى أن «ألفابيت» قدمت عرضاً للاستحواذ على شركة تصنيع الساعات الذكية. وبلغت القيمة السوقية لـ «فيتبيت» 1.5 مليار دولار في نهاية تداولات يوم الاثنين، بزيادة قدرها 340 مليون دولار عن يوم التداول السابق. (وكالات)