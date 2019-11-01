المبيعات القياسية لـ «رأس الخيمة العقارية» ترفع أرباحها 437%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

قاد ارتفاع حجم المبيعات لشركة رأس الخيمة العقارية نمو صافي أرباحها 437% ليصل إلى 33 مليون درهم خلال فترة التسعة شهور.

وكانت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد سجلت صافي ربح قدره 6 ملايين درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2018. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 70% ليصل إلى 134 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2019، مقارنة مع 79 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: يرجع الأداء المتميّز خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى تحقيق مبيعات قياسية على صعيد الوحدات السكنية مؤخراً. حيث أسهم تنوع محفظة مشاريعنا، وقوتها، ومرونتها في جعل الشركة قادرة على الاستفادة من نمو الطلب على العقارات السكنية، ونحن ملتزمون دائماً بتعزيز القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 3.4% إلى 5.52 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام مقارنة مع 5.34 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2018.

وسجلت شركة رأس الخيمة العقارية، التي نفذت استراتيجيات مختلفة للحد من تأثيرات حالة زيادة العرض في السوق العقاري، ربحاً إجمالياً بلغ 42.9 مليون درهم خلال الفترة ما بين بداية يناير ونهاية سبتمبر من العام الحالي، مقابل 40 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2018.

تشمل قائمة مشاريع التطوير الكبرى قيد الإنشاء للشركة كلاً من جيت واي ريزيدنس وفيلات ماربيا ونورث باي ريزيدنس في ميناء العرب في رأس الخيمة، وجلفار ريزيدنس في أبوظبي، وفندقي انتركونتيننتال وأنانتارا ميناء العرب في رأس الخيمة.