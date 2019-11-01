شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بالإطار التنظيمي الجديد للشركات في «دبي المالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دبي المالي العالمي عن دخول الإطار التنظيمي الجديد للشركات «المحددة» في المركز المالي حيز التنفيذ، أمس.

وتم إصدار الإطار التنظيمي للشركات «المحددة» تحت قانون الشركات، وقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لعام 2019، وهو يلغي ويحل مكان الإطار التنظيمي السابق للشركات ذات الأغراض الخاصة. وبموجب النظام الجديد، سيتم تصنيف هيكليات الأعمال مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs)، والشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs) على أنها «شركات محددة»، فيما يتيح الإطار التنظيمي الجديد للشركات المحددة مرونة أكبر من حيث متطلبات تأمين المساحات المكتبية، كما جرى خفض رسوم الترخيص السنوية للشركات المحددة إلى 1000 دولار، وتم تحديد رسوم التأسيس بقيمة 100 دولار.

(وام)

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