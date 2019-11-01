وباء وفيروسات مميتة ودواجن فاسدة.. الحكومة ترد على أنباء هزت السوشيال ميديا

كتب: ضياء السقا

نفى المركز الإعلامي، التابع لمجلس الوزراء، 15 شائعة، تم تداولها خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت هذه الشائعات، إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية، وتفشى وباء "حمى الضنك" داخل مدن محافظة البحر الأحمر، وانتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة فى الهواء، ووقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، ووقف استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل، وحذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية، وتراجع الصادرات المصرية غير البترولية لمختلف دول العالم.

كما شملت، تلف بعض المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية، وانتشار كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة بالمجمعات الاستهلاكية، وتوجه الحكومة لبيع مياه الرى للمزارعين وذبح المواشى خارج السلخانات دون رقابة، ومضاعفة القيمة الإيجارية للأراضى التابعة لوزارة الرى، وتغيير مواصفات ورقة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس دمج الطلاب ذوى الإعاقة، وتشوه بعض آثار معبد "الكرنك" إثر اندلاع حريق فى محيطه، ونقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية.

وفيما يلي انفرجرافات نشرها المركز لتفنيد الشائعات:

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