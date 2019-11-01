الاقتصاد

انخفاض أرباح إكسون موبيل إلى النصف بفعل ضعف أسعار النفط وأنشطة الكيماويات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أرباح إكسون موبيل فى الربع الثالث من العام إلى النصف تقريبا إذ تضررت فى الأساس من تراجع أسعار النفط وضعف أنشطتها للكيماويات.

 

 

وتراجعت أرباح أكبر شركة أمريكية لإنتاج النفط إلى 3.17 مليار دولار أى ما يوازى 75 سنتا للسهم فى الربع الثالث من 6.24 مليار دولار أو 1.46 دولار للسهم قبل عام.

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وزاد إنتاج إكسون موبيل من المكافئ النفطى نحو 3% إلى 3.89 مليون برميل يوميا.

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