شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح إكسون موبيل إلى النصف بفعل ضعف أسعار النفط وأنشطة الكيماويات والان مع تفاصيل الخبر
وتراجعت أرباح أكبر شركة أمريكية لإنتاج النفط إلى 3.17 مليار دولار أى ما يوازى 75 سنتا للسهم فى الربع الثالث من 6.24 مليار دولار أو 1.46 دولار للسهم قبل عام.
وزاد إنتاج إكسون موبيل من المكافئ النفطى نحو 3% إلى 3.89 مليون برميل يوميا.
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