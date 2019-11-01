شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكى: الولايات المتحدة والصين تعملان لإبرام اتفاق للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق تجارى بتوجيهات من زعيمى البلدين.

وتحدث منوتشين ، إلى صحفيين فى نيودلهى حيث أجرى محادثات مع زعماء هنود فى إطار جولة اقليمية ، مضيفا بعد اجتماع مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان "نواصل تحقيق تقدم (بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين)."

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وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، ومسؤولون آخرون بإدارته يتطلعون الى قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) فى 16 و17 نوفمبر كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس الصينى شى جين بينغ قبل أن تلغى تشيلى هذا الأسبوع خطتها لاستضافة القمة الدولية.

وقال منوتشين "الجانبان كلاهما يعملان بجد بتوجيهات من الرئيس ترامب والرئيس شى لإبرام الاتفاق".