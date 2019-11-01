شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: أوروبا والأسواق الناشئة تقود أول تدفقات لصناديق الأسهم والان مع تفاصيل الخبر
واستنادا إلى أرقام من شركة تتبع تدفقات الأسواق المالية إي.بي.إف.آر، قال البنك إن المستثمرين ضخوا 6.1 مليار دولار فى صناديق الأسهم، إذ عوض توجيه 7.1 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة الأثر الطفيف لتخارج من صناديق استثمار مشتركة بقيمة مليار دولار.
وشهدت أوروبا تدفقات بقيمة 1.3 مليار دولار، والتى كانت الأكبر فى 87 أسبوعا، وشهدت الصناديق التى تركز على الأسواق الناشئة زيادة بقيمة 1.4 مليار دولار، بينما ربحت الولايات المتحدة واليابان مليار دولار و900 مليون دولار على الترتيب.
وقال محللو البنك إن هذا يشير إلى "نقطة انحراف فى الطلب على الأسهم غير الأمريكية" وأشاروا إلى أن "فقاعة السندات تحولت صوب الأسهم"، وتدفق ما إجماليه 7.8 مليار دولار أيضا إلى صناديق سندات الأسبوع الماضي.
وأضافوا أن رأس المال السوقى للأسهم العالمية فى الوقت الراهن يبلغ 85.5 تريليون دولار قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفع حاليا بنسبة 349% فى فترة 128 شهرا منذ مستوياته المتدنية مارس 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك أوف أمريكا: أوروبا والأسواق الناشئة تقود أول تدفقات لصناديق الأسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.