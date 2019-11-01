شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6895 منذ الصباح، ويحتاج للثبات فوق هذا المستوى ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج فعالاً، بانتظار استنئاف الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق هذا المستوى كشرط رئيسي أول، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6960
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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