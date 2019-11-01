شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 59.60 منذ الصباح ولا يزال دونه، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستويات 58.00 ثم 56.00 التي تمثّل الأهداف السلبية الرئيسية المنتظرة، والتي يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط