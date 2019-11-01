شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 54.60 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو مستويات 53.00 ثم 51.80 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 54.60 و55.35 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط