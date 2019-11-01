الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 01-11-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 54.60 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو مستويات 53.00 ثم 51.80 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 54.60 و55.35 لاستمرار الانخفاض المقترح.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 01-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا