شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الفضة منذ الصباح، والذي يتحرك حول مستوى 18.00، وطالما أن السعر فوق 17.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستويات 18.40 ثم 19.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد