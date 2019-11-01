شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح ويستمر بالتذبذب حول 1510.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير لهذا اليوم، معتمدين على الثبات فوق مستوى 1489.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي بشكل تدريجي ليدعم فرص استنئاف الارتفاع المتوقع، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1535.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1500.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد