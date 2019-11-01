شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1.2950، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2840، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.3000 ثم 1.3045.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3045

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد