شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً الآن ليقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، والذي يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستويات 1.1105 و1.1065، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 1.1180 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1280 كمحطة رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1065 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تصل إلى 1.0995.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1100 والمقاومة 1.1260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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