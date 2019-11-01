شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الهجوم الصاعد– تحليل -1-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتأجيل الهجوم الصاعد بتقديمه لإغلاقات متعددة دون الحاجز المتمركز عند 2.7000, كذل تسلله حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55 سيفعّل التذبذب السلبي المؤقت لحين اختباره للدعم المحوري الممتد نحو 2.5870 لهذا اليوم.

استئناف الهجوم الصاعد يحتاج لإغلاق إيجابي فوق الحاجز الحالي, ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع والبدء بتسجيل الأهداف الرئيسية والتي تبدأ من 2.7600.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.6000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت