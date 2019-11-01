شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل - 1-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تحرك سعر البلاتين خلال الفترة الأخيرة, إلا أن استقراره المتكرر فوق الدعم المحوري المتمركز عند 847.00 لهذا اليوم وبتذبذبه فوق المتوسط المتحرك 55 يؤكد استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف قريبا باندفاعه نحو 955.00 وصولا للحاجز المستقر عند 1025.00.

كذلك نلاحظ من الرسم المرفق تسلل مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليعزز ذلك الثبات الإيجابي بتقديمه لعزم إيجابي جديد وليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية المنتظرة سابقا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 955.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد