شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لعزم قوي-تحليل - 1-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج لتشكيل تداولات جانبية مختلطة ليستقر بذلك حول مستوى 140.25 نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي حتى تداولات هذا الصباح, لكن الاستقرار ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الإضافي المستقر عند 137.50 فإن السيناريو الصاعد سيبقى قائم لحين الوصول نحو الأهداف الإيجابية المتمثلة بمستوى 141.25 و 143.15 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 141.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد