شكرا لقرائتكم خبر عن "جبل عمر": نتطلع للفرص والتوسع بمشاريع جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هاني زهران، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، لشركة جبل عمر للتطوير، إن العام الماضي شهد بيع وحدات سكنية في المنصة لعدد كبير من الشقق يُقدر بحوالي 90 شقة بالجملة، أما منذ ديسمبر الماضي فقد بدأنا البيع للأفراد.

وأكد زهران أن تركيزهم بالوقت الحالي ينصب على مبيعات الأفراد التي ستكون مستمرة للشركة وأحد النشاطات الرئيسية لها، بحسب قناة العربية.

وتابع: الربع الأول كانت فيه ربحية من المبيعات ودخل الفنادق والمجمعات التجارية بشكل أكبر .

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وأضاف أن فصل الصيف ساهم بخفض نسبة المبيعات في الربع الثاني، الذي تخلله شهر رمضان. أما الربع الثالث الذي تخلله موسم الحج فقد شهد دخل جيد من الفنادق.

وأضاف أن قطاع الفنادق ساهم بالمتوسط بنسب 60% إلى 70% من الإيرادات، بينما ساهم قطاع المراكز التجارية بنسبة 10%.

وسجلت شركة جبل عمر للتطوير خسائر بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 80 مليون ريال مقارنة مع أرباح بقيمة 470 مليونا في الفترة نفسها من العام.

وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية إضافة الى تضمين الربع المماثل من العام الماضي إيرادات بيع وحدات سكنية بالجملة لمرة واحدة. وانخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 58% لتصل إلى 715 مليون ريال.