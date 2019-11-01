شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام تلخص مستهدفات الميزانية السعودية في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وهو ما تضمن أهم المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020م، وذلك تمهيداً للإعلان عنها في ديسمبر المقبل.

وتضمن البيان التمهيدي عدداً من الجوانب قام موقع "أخبار اليوم" برصد أهمها في السطور التالية.

2.3% نمو الناتج المحلي

وتشــير التقديــرات الأوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بحوالــي 2.3% خلال العام 2020.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد تــم مراجعــة تقديــرات نمــو الناتــج في 2019 نظــراً لتطــورات أســواق النفــط وتمديــد اتفاقيــة أوبــك+ بالإضافــة إلــى تحديــث توقعــات نمــو القطــاع غيــر النفطــي الــذي يشــهد نشــاطاً إيجابيــاً فــي ضــوء الأداء الفعلــي لبعــض المؤشــرات الاقتصاديــة، كمــا تمــت مراجعــة تقديــرات المــدى المتوســط لمعــدلات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي ضــوء التطــورات الماليــة والاقتصاديــة المحليــة والعالميــة.

2% معدل التضخم

كمــا تــم تحديــث تقديــرات التضخــم للعــام 2019 والمدي المتوسط في ضوء أحــدث نتائــج مؤشــر الرقــم القياســي لأســعار المســتهلك حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر، حيــث يلاحظ تلاشــي الأثــر المرتبــط بتطبيــق بعــض الإصلاحــات الاقتصاديــة خلال العــام الماضــي كضريبــة القيمــة المضافــة وتصحيــح أســعار الطاقــة. بالإضافــة إلــى الانخفــاض الملحــوظ في مؤشــر مجموعــة الإيجــار المدفــوع للســكن التــي تشــكل 22.1% من إجمالي المؤشر.

6.5% نسبة العجز من الناتج المحلي

تســعى الحكومــة إلــى الســيطرة علــى معــدلات عجــز الميزانيــة، حيــث مــن المُقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو 6.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي في 2020، وأن يســتمر بالانخفــاض التدريجــي ليصــل إلــى مســتويات تضمــن الاســتقرار والاســتدامة الماليــة والتــوازن المالــي علــى المــدى المتوســط.

833 مليار ريال إيرادات

تشــير التقديــرات الأوليــة إلــى أن إجمالــي الإيــرادات فــي العــام 2020 سيبلغ 833 مليــار ريــال.

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض التقديــرات مقارنــة بالعــام الســابق إلا أنــه من المتوقع أن تنمــو الإيــرادات غيــر النفطيــة بمعــدلات إيجابيــة.

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1020 مليار ريال مصروفات

تــم تقديــر النفقــات العامــة للدولــة للعــام 2020 بحوالي 1020 مليــار ريــال. وستســتمر الجهــود خــلال العــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط لرفــع كفــاءة الإنفــاق لتحقيــق أهــداف النمــو الاقتصــادي والحمايــة الاجتماعيــة ورفــع مســتوى كفــاءة الخدمــات الحكوميــة.

187 مليار ريال العجز

تــم تقديــر الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامــة للدولــة للعــام 2020 أو عجز الميزانية بحوالي 187 مليــار ريــال، مقابل 131 مليار ريال متوقعة العام الحالي و151 مليار ريال متوقعة للعام 2021.

754 مليار ريال الدين العام

تــم تقديــر رصيد الدين العام للدولــة للعــام 2020 بحوالي 754 مليــار ريــال، مقابل 678 مليار ريال العام الحالي و848 مليار ريال متوقعة للعام 2021.

26% نسبة الدين العام

تــم تقديــر الدين العام للدولــة للعــام 2020 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 26%، مقابل 24% العام الحالي و28% متوقعة للعام 2021.

والجدول التالي يعرض لأهم التطورات المالية العامة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019 مقارنة بالفترة المقارنة من العام المقابل:

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