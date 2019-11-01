شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 1-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 1-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى يورو (EUR) 1 يورو = 4.1836 ريال سعودى يورو (EUR) 1 يورو = 4.1836 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2390 يورو

جنيه استرلينى (GBP) جنيه استرلينى (GBP) 1 جنيه استرلينى = 4.8616 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2057 جنيه استرلينى

Advertisements دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.8482 ريال سعودى دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.8482 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3511 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD) دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5884 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3863 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 28.7902 ين يابانى

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