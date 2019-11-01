قناة السويس تحقق إيراد شهري «تاريخي» بقيمة 515 مليون دولار

الموجز

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن قناة السويس سجلت رقماً قياسياً غير مسبوقاً في العائدات والحمولات الصافية الشهرية في تاريخ القناة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن قناة السويس حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال شهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 515.1 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالى حمولات صافية 108.9 مليون طن.

وأضاف ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضى بفارق 133 سفينة بنسبة زيادة قدرها 8%، كما بلغت إجمالى الحمولات الصافية 108.9 مليون طن مقابل 103 ملايين طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضى بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7%.

يشار إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالى كانت قد سجلت ثانى أكبر عائد شهرى فى تاريخ القناة، وهى عائدات شهر أغسطس الماضى بإجمالى 510.1 مليون دولار.