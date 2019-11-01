شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح نحو 14.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 14.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 727.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 412.4 مليار جنيه إلى 422.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 2.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.5 مليار جنيه إلى 206.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 613.9 مليار جنيه إلى 628.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.