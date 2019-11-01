شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصادرات: 22 شركة مصرية شاركت فى أكبر معرض تجارى لتصنيع الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع مجلسى التصديرى للصناعات الغذائية والهندسية، المشاركة المصرية بمعرض "جلفود للتصنيع 2019" الذى اختتمت فعالياته أمس بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيم الجناح المصرى بالمعرض على مساحة 444 متر مربع وذلك بمشاركة 22 شركة منها 4 شركات تعمل فى مجالى التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف و18 شركة تعمل فى مجال مكونات التصنيع الغذائي.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن معرض جلفود يعد أكبر معرض تجارى فى قطاع معالجة وتصنيع الأغذية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وملتقى استراتيجى للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء العالم من كافة القطاعات الرئيسية فى مجالات الصناعات الغذائية.

وأضاف الشريف، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن المعرض يعتبر من أكثر المعارض رواجاً بالمنطقة باعتباره ملتقى الصناعة الأول لعقد كبرى الصفقات والمبيعات على مدار العام، مشيراً إلى أن الدورة الحالية من المعرض اقيمت على مساحات عرض تصل إلى 81 ألف متر مربع بمشاركة أكثر من 1600 شركة عارضة تمثل 60 دولة حيث حظى المعرض هذا العام بإقبال كبير بلغ 35 ألف زائر ومشترى الأمر الذى يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.



الجناح المصرى بمعرض جلفود للتصنيع

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ومن جانبه أوضح نائل إسماعيل، مدير الجناح المصرى، أن المعرض فى دورته الحالية أتاح فرص التعرف على تكنولوجيا الذكاء الصناعى والروبوتات والتى تعمل على تحويل منشآت تصنيع الأغذية والمشروبات إلى مصانع ذكية كما ساهم فى توفير العديد من الارشادات حول أفضل الخدمات اللوجستية وقدم أحدث الابتكارات وحلول لتحسين الإنتاج الأمر الذى مكن الشركات المصرية من اكتشاف الاتجاهات الجديدة فى نكهات الأطعمة والتعرف على مصممى المصانع والمعامل.

ولفت إلى أن المعرض شارك به خبراء دوليين فى مجال المأكولات والمشروبات وكبار الصناع والمبدعين لتبادل الآراء والمعلومات ومناقشة تطورات الأسواق العالمية وبحث أحدث الحلول التى تسهم فى تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية والجودة.

وأشار إلى أن المعرض تضمن مجالات المكونات الغذائية والمعالجة والتغليف والميكنة والتحكم وحلول سلاسل التوريد والابتكارات فى مجال المكونات الغذائية والمعدات وأدوات تحسين الاعمال التجارية.