شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ منطقة معارض بمدينة العلمين الجديد لتفعيل سياحة المؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة، أنه جارى تنفيذ منطقة معارض داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك لتفعيل سياحة المؤتمرات والمعارض داخل المدينة الجديدة.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر الانتهاء من ترفيق 24 ألف فدان فى 30 يونيو 2020، لافتا إلى أن الجهاز انتهى من تنفيذ خط ناقل للمياه يغذى المدينة بالكامل من أول محطة تحلية مياه تم تنفيذها داخل المدينة بطاقة انتاجية تصل لـ150 ألف متر مكعب يوميا وهو ما يغطى احتياجات نحو 750 ألف مواطن.

وأكد أنه جارى تنفيذ أول جامعة إماراتية خاصة داخل مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الجامعة الأهلية ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

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وأضاف أنه جارى طرح تنفيذ أول مدرسة لغات تعليم أساسى داخل المدينة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مخابز داخل المدينة.