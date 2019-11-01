القابضة المعدنية: خطة لانتشال شركة الخزف والصينى من الخسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وبحسب المؤشرات المالية للعام المالى 2018-2019 ، خسرت شركة الخزف والصينى 60.6 مليون جنيه ،مقابل خسائر بلغت 12.5 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.
أشار مصدر بالشركة القابضة المعدنية ل" الخليج 365" أن رئيس القابضة الدكتور مدحت نافع غير راض تماما عن خسائر الشركة ،ولا سيما انها تمتلك إمكانيات كبيرة ، وبالتالى فالمنطقى أن تحقق ارباحا وليس خسائر.
أضاف إن من بين آليات إنقاذ الشركات الخاسرة تغيير فى مجالس ادارتها ، مع ضخ استثمارات فيها وتنشئة سياسة التسويق والمبيعات عموما.
وأرجعت الشركة أسباب خسارتها إلى العديد من الأمور منها انخفاض إنتاجية المصانع ، وارتفاع تكلفة المخزون ووجود طاقات عاطلة فى الشركة.
اضافة الى الى ارتفاع تكلفة الانتاج والخامات والطاقة، وكذلك كثرة الأعطال والتوقفات نتيجة تقادم الآلات وضعف الصيانة ، بجانب انخفاض الصادرات من 58 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه .
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