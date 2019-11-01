شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بنطاق ضيق من التداولات الجانبية على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ، وفي الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم المحوري 141.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 148.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد