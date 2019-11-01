شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يقلص من مكاسبه – تحليل – 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل أعلى سعر له بجلسته اليوم عند 198.00 ، ليرتد منه السهم انخفاضاً ويقلص من تلك المكاسب ، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 197.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 108.70.
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك يقلص من مكاسبه – تحليل – 01-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.