شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يقلص من مكاسبه – تحليل – 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل أعلى سعر له بجلسته اليوم عند 198.00 ، ليرتد منه السهم انخفاضاً ويقلص من تلك المكاسب ، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 197.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 108.70.

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد