شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك في طريقه لإنهاء جلسة هابطة تتسم بالتذبذب - تحليل – 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولات تتسم بالتذبذب الشديد على المستويات اللحظية، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته السابقة ، وأيضاً ليستجمع قواه الإيجابية وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.77 ، طيلة ثبات الدعم 9.58 .

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة : صاعد