شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يظهر بعض الضعف في ارتفاعه – تحليل – 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم إنتل INTEL CORP (INTC) بنطاق ضيق من التداولات الجانبية على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تجميع قواه الإيجابي التي قد تساعده على الصعود من جديد ، وأيضاً ليحاول خلال ذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق غاية التشبع بعمليات الشراء ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بها ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.55 ، طيلة ثبات الدعم 53.08 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة ، صاعد