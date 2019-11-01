جنرال موتورز يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 01-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل بانخفاضه الأخير للاستناد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.
لذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 36.77 ، ليستهدف مستوى المقاومة 39.61 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
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