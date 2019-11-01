شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإتصالات الكويتية (VIVA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 760 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 770 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، وهو ما قد يضغط على السهم خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 730 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 770 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 750 وبين مستوى المقاومة هو 765 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط