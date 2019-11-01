شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات أمس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 26٫90 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 27 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه ان يضغط على السهم لاسفل لمستويات قد تصل الى 23 فلس كمستوى اول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 27 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 23.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط