شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في مواصلة ارتفاعه الذي بدأه مع بداية الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 31 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 32 فلس، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 29 فلس كمستوى اول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 30.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 31.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط