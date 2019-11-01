ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ALAFCO) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 31-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 268 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 250 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 280 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 262 فلس وبين مستوى المقاومة هو 271 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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