شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي آخر جلسات أكتوبر على تراجع لكنها تحقق مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أكتوبر/تشرين الأول لكنها حققت مكاسب شهرية بوجه عام، وفي جلسة اليوم، تعرضت لمبيعات مكثفة نتيجة الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وصدور بيانات صينية سلبية.



وأعلن الرئيس "دونالد ترامب" عن اتصالات أمريكية صينية لتحديد الموقع الذي سيتم فيه التوقيع على اتفاق تجاري جزئي بين البلدين، إلا أن هذا الاتفاق يثير شكوكا بشأن استدامته.



وكشف بيانات حكومية صينية عن تباطؤ نمو القطاعين الخدمي والصناعات التحويلية في البلاد الأمر الذي ينذر بتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.



وأظهرت بيانات أمريكية زيادة عدد طلبات إعانة البطالة بخمسة آلاف إلى 218 ألف طلب في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2% خلال سبتمبر/أيلول.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة والذي يحدد أداء سوق العمل ومعدل البطالة.

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واستوعبت الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الذي خفض من خلاله معدل الفائدة لثالث مرة عام 2019 لكنه ألمح باستراحة عن اتخاذ أي خطوة في الفترة المقبلة إلى حين وضوح الرؤية.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 1.6% وأغلق عند 54.18 دولار للبرميل وحقق مكاسب شهرية بنسبة 0.2%، وسجل أعلى سعر عند 55.5 دولار وأقل سعر عند 53.7 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.6% مغلقا عند 60.23 دولار للبرميل وسجل خسائر شهرية بنسبة 0.9% فيما وسجل أعلى سعر عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 60.07 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إإلى 26046 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبةة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 27188 نقطة وأقل مستوى عند 26918 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 8292 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 3.7%%، وبلغ أعلى مستوى عند 8321 نقطة وأقل مستوى عند 8248 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 3037نقطة، وسجل مكاسب شهرية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3046 نقطة وأقل مستوى عند 3026 نقطة.