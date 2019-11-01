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شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تستقر إيجابياً اعلى حاجز 180 دولارا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الإثيريوم على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم رغم ضغوط على العملات الرقمية بالتزامن مع خسائر أسواق الأسهم في ظل القلق من بيانات صينية ضعيفة.
كان الرئيس الصيني "شي جين بينج" قد طالب الشركات في القطاعات المختلفة بالدولة لاستكشاف تطبيقات "بلوك شين" التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل ميلا من جانب الحكومة الصينية نحو العملات الرقمية والتوسع في إطلاق بورصاتها وقواعد لتنظيمها وسط توقعات بأن تصبح بكين الأولى في العالم التي تطلق عملة رقمية سيادية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 21:49 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" عند 182 دولارا، وسجلت أعللى سعر عند 185.5 دولار وأقل سعر عند 177.8 دولارا، وبلغت قيمتها السوقية نحو عشرين مليار دولار.
وفي سياق متصل، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.3% إلى 9182 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 9444.1 دولار وأقل سعر عند 8963.7 دولار، فيما بلغت قيمتها 165.5 مليار دولار.
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