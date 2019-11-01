شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جونسون أند جونسون" يُنهي التعاملات على انخفاض رغم اختبارات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "جونسون أند جونسون" خلال تعاملات اليوم على الرغم من إعلان شركة المستحضرات الطبية عن نتائج إيجابية لاختباراتها المعملية على بودرة الأطفال والتي أثارت مخاوف صحية مؤخراً.



وأكدت الشركة الأمريكية على أنها أجرت اختبارات عديدة ومكثفة على عبوة بودرة الأطفال الخاصة بها والتي قيل إنها تحتوي على نسبة طفيفة من مادة الأسبست الضارة.

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وخلصت "جونسون أند جونسون" إلى نتائج تقول إن عبوة بودرة الأطفال خالية تماما من مادة الأسبست على عكس ما ذكرته وكالة الغذاء والدواء الأمريكية التي أوضحت احتوائها على نسبة طفيفة.



ولا تزال الشركة تواجه دعاوى قضائية تتعلق بإصابة سيدات بالسرطان بعد استخدامهن المنتظم لبودرة التلك، كما أن "جونسون أند جونسون" متورطة مع شركات أخرى في التسبب في انتشار إدمان مخدرات في بعض المدن الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الخميس عند 132 دولارا، وسجل أعلى سعر اليوم عند 148.9 دولار وأقل سعر عند 121 دولارا.