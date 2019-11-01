شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض مع تفاقم أزمات طائراتها والقلق من سلامتها الفنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم مع تفاقم أزمة الشركة بسبب المخاوف الفنية من سلامة طائرات من طرازي "737 ماكس" و"737 إن جي".



وأعلنت "كانساس" الأسترالية عن اكتشاف شقوق في جسم طائرة "737 إن جي" وأكدت وقف تحليقها مما يعني أزمة جديدة لـ"بوينج" وشوك متزايدة حول سلامة معداتها.



وكان الكونجرس الأمريكي قد أعلن التعرف على خطاب داخلي أرسله مهندس سابق لإدارة "بوينج" أعرب من خلاله عن مخاوفه حبيال سلامة طائرات "737 ماكس"، وهو قلق أعلنه قبل سنوات من حادثي سقوط طائرتين من الطراز ذاته.

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وأفاد الخطاب أيضا أن المهندس تساءل عام 2015 عن مدى سلامة منظومة التحكم في التحليق بطائرات "737 ماكس".



وكشفت جهات تنظيمية هذا العام عن أن فشل هذه المنظومة كان السبب في سقوط طائرتين إندونيسية وإثيوبية مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" (BA) بنسبة 1.8% وأغلق عند 339.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 346.06 دولار وأقل سعر عند 339.4 دولار.