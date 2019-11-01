شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مستفيدة من الطلب من المستثمرين على الملاذ الآمن والعزوف عن الدولار وأسواق الأسهم في اعقاب صدور بيانات حكومية صينية ضعيفة.



وأظهرت بيانات حكومية في بكين انخفاض مؤشري مديري المشتريات للقطاع الخدمي ونشاط الصناعات التحويلية خلال سبتمبر/أيلول مما عزز المخاوف حيال نمو الاقتصاد الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة.

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وسوف تتجه انظار الأسواق غدا نحو وزارة العمل الأمريكية للإعلان عن بيانات الوظائف وحالة سوق العمل ومعدل البطالة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 18.067 دولار للأوقية ليغلق المعدن أعلى 18 دولارا للمرة الأولى منذ الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول، وسجل اعلى سعر اليوم عند 18.185 دولار وأقل سعر عند 17.795 دولار.