شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع ضعف الدولار وانحسار القلق من "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام الدولار الذي تراجع مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب قرار الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى ارتياح الأسواق بشأن "بريكست" دون اتفاق.



كان مجلس العموم البريطاني قد وافق على الدعوة إلى عقد انتخابات عامة مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.



يأتي ذلك بعد رفض البرلمان للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل الموحد بصفقة.

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وفي سياق آخر، أعلن الاحتياطي الاتحادي أمس خفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، وهو ثالث خفض للفائدة هذا العام.



وعلى أثر هذا الأمر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2947، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2976 وأقل سعر عند 1.2894.