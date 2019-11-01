شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط عزوف من المستثمرين عن أسواق الأسهم والإقبال على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في أعقاب صدور بيانات صينية ضعيفة.



يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت انخفاض مؤشر مديري المشتريات لكل من القطاع الخدمي ونشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال الشهر الماضي مما أثار القلق بشأن نمو ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

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وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة للوقوف على حالة سوق العمل في البلاد.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسلم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.2% إلى 1514.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستتوى منذ السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول وحقق المعدن النفيس مكاسب هذا الشهر بنسبة 2.8%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 1516.7 دولار وأقل سعر عند 1496 دولارا.