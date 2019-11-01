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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض وسط ترقب لتقرير الوظائف الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بعد استيعاب المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي وترقب لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة.
وأعلن الاحتياطي الاتحادي أمس خفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، وهو ثالث خفض لها هذا العام.
وأكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على أن السياسة النقدية ستعتمد في الفترة القادمة على متابعة وتقييم الظروف الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة.
وفي سياق آخر، كشفت بيانات حكومية صينية تباطؤ نمو القطاعين الصناعي والخدمي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
ومن المنتظر الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، وهو تقرير يوضح أداء سوق العمل الأمريكي ويؤثر في تحركات الدولار وسوق الأسهم.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
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