شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره متأثراً بالقلق إزاء الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متأثرةً بالقلق حيال الطلب الصيني على الخام عقب صدور بيانات ضعيفة في بكين بالإضافة إلى استمرار المخاوف من زيادة الإنتاج الأمريكي بعد بيانات المخزونات الصادرة أمس.



وأظهرت بيانات حكومية صينية انخفاض النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات مما ينذر باحتمالية تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أظهرت زيادة مخزونات النفط في البلاد بنحو 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما زاد على توقعات بارتفاع قدره 2.5 مليون برميل.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 54.02 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.5 دولار وأقل سعر عند 53.7 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.8% إلى 60.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 60.07 دولار.