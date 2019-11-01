جونسون: «إكسبو 2020» من أهم عروض العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: سامي مسالمة

أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أن الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، سيكون بلا شك أحد أكبر وأهم العروض التي شاهدها وسيشاهدها العالم، مشيراً إلى فخره بأن تكون المملكة المتحدة في صميم هذا الحدث، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على استخدام الشركات البريطانية لخبرتها العالمية لمساعدة دبي على الاستعداد للحدث وتقديمه بأفضل صورة فحسب، لكن المملكة المتحدة ستوجد أيضاً خلال استقبال ملايين الزوار من فانكوفر إلى فانواتو، وهذا سبب كون المملكة مركزاً عالمياً وشريكاً في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى استكشاف الفضاء.

وقال جونسون في مقطع فيديو تعليقاً على مشاركة المملكة في إكسبو 2020: «ساعة العد التنازلي تعمل، ونحن الآن على بعد أقل من عام واحد من بداية إكسبو 2020 في دبي، والجناح البريطاني المذهل بدأ يرتفع بالفعل من رمال الصحراء، ويتم وضع الخطط النهائية للجناح ولمشاركتنا، ومع أقل من 12 شهراً تقريباً، نتطلع جميعاً إلى إظهار ما تبدو عليه بريطانيا، للعالم تماماً، في القرن الحادي والعشرين؛ كونها وجهة عالمية المستوى للاستثمار التجاري والتعليم والسياحة، اليوم وغداً».